Inglismaal saab rentida suvila Harry Potteri sünnikodu vastasmajja

De Vere maja asub Inglismaa külas Lavenhamis, millest kujundati «Harry Potteri» filmi jaoks võluri sünnipaik Godric's Hollow, kirjutas The Sun. De Vere maja vastas asuvat puhkusekodu saab rentida majutamiseks kolmele inimesele. Majas on suur L-kujuline köök ja elutuba vaatega De Vere hoonele ning kaunile aiale.

Esialgselt oli «Harry Potteri maja» ehitatud 12. De Vere krahvi perekonnale ning hilisemalt muudeti see jahimajaks. De Vere maja on üks riigi paremini säilinud keskaegseid hooneid.

Kuulduste järgi on De Vere uks teine kõige rohkem kaameraid näinud uks Suurbritannias peale riigi valitsuse peakorteri Downing Street 10 ust.