Näitleja Jude Law geniaalne trikk, kuidas muuta lennukisöök talutavaks

Ning kui sul niigi on juba ees pikk ja igav lend, on igav toit viimane asi, mida sa tahaksid. News.com.au rääkis aga kokk Jason Athertoniga, kes on hea sõber näitleja Jude Law'ga. Briti kokk, kes enda sõnade kohaselt lendab aastas 800 000 kilomeetrit, tunnistas, et püüdis iga hinna eest lennukitoitu vältida. Kui aga muud üle ei jää, kasutab ta Jude Law'lt õpitud trikki.

«Law ütles mulle, et võta alati lennukisse kaasa pudel Tabascot,» ütles Atherton. «Lennukitoit on alati nii maitsetu, kuid see terav kaste annab vajaliku naksakuse.»