Kummaline vahejuhtum: Hollywoodi näitleja tormas takistama lennu ajal ust avada püüdnud reisijat

American Airlinesi firma lend oli suundumas Houstonist Los Angelesse, kui reisija Ted Kenney kirjutas sotsiaalmeedias intsidendist, et oli kuulnud lennukis kedagi hüüdmas «Mida k****it sa teed?», kirjutas The Sun.

Kui Kenney asja uurima läks, nägi ta, kuidas Michael Rapaport hoidis üht meest kraest kinni ning ütles lennukimeeskonnale, et reisija üritas avada hädaabiväljapääsu ust. Reisija oli aga väitnud, et soovis minna tualetti.

American Airlinesi esindaja kinnitas, et selline juhtum oli laupäeva hommikul aset leidnud. Sündmus juhtus umbes üks tund pärast lennuki õhku tõusmist ja reisija oli enne intsidenti küsinud juhiseid, et minna tualetti. Pärast Michael Rapaporti sekkumist hädaabiväljapääsu ukse avamisel, selgitas ust avada proovinud mees lennukimeeskonnale, et oli segaduses. Reisija sai hiljem naaseda istuma enda kohale lennureisi lõpuni.