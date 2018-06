Kuidas 500 euroga neljaliikmelisele perele välisreis korraldada?

Soodsa reisi üheks tingimuseks oleks kahtlemata sihtpunkt ja Ukraina on oma hindade poolest heaks valikuks. Paketi kokku pannud naisterahvas tõdes, et eelarve on küll võrdlemisi pingeline, aga reis sellegipoolest tehtav. «Kui keegi tahaks võistlusväliselt sellist reisi ette võtta, siis võiks kulutamiseks raha umbes 150 eurot rohkem olla. Siis saaks ennast juba väga hästi tunda,» avaldas ta.

Milline näeb aga välja kuuepäevane reis Kiievisse neljale inimesele?

Transport:

Lennufirmaks oleks Wizzair, aga tingimusega, et üks vanematest soetab klubikaardi maksumusega 30 eurot, sest siis saab kõikidelt piletitelt 10 eurot allahindlust. Piletite kogusumma tuleks 230 eurot ja sellele lisanduks ka lennujaamast sõit majutuskohta, mis läheb samuti 10 eurot maksma. Kohapeal kasutataks ühistransporti ja sellele kuluks ühtekokku 9 eurot.

Majutus:

Kogu pere ööbiks kolmetoalises apartmendis kesklinnas, mis asub vaid 100 meetrit metroopeatusest. Ka selle maksumus oleks vaid sada eurot!

Toitlustus:

Kuna hommikusöök on majutuse hinna sees, siis lõunasöökidele on ühtekokku arvestatud 40 eurot. Viiel õhtul planeeritakse toitu valmistada kodus ja see kulu oleks vaid 40 eurot. Seega ühtekokku on söögikuluks arvestatud 80 eurot.

Tegevused:

Erinevatele meelelahutusüritustele on planeeritud 32.50 eurot ja need sisaldavad nii ooperi kui ka balletiteatri külastust, loomaaeda, köisraudteed, tsirkust ja erinevaid muuseume. Väga palju on võimalik teha ka tasuta, näiteks minna botaanikaaeda, külastada kirikuid ja kloostreid, parke Kiievis ja maailma sügavaimat metroojaama.

Muud kulud:

Alati tuleb ette ka ootamatusi. Aga kindlasti tuleks eelnevalt sõlmida reisikindlustus ja planeerida kõnekaardile kuluv summa. Ühtekokku oleks see kulu umbes 30 eurot.

Reisi kogukulu: 493 eurot!