Kas maailma väikseim kõrb asub Kanadas?

Geoloogid ja teadlased töötavad Carcrossis, et uurida kuidas on selline veider kooslus tekkinud. Üks sellistest ekspertidest on geoloog Panya Lipovsky, kes võttis eesmärgiks selgitada välja Carcrossi kõrbe tekkelugu.

Lipovsky ütles, et kõrb on tekkinud 10 000 aasta jooksul loodusliku töö tulemusena. Lipovsky sõnul võib Carcrossi kutsuda «märjaks kõrbeks». Liiva ja setete kuhjumise tõttu ei ole taimedel võimalik kõrbes paljuneda.

Ametlikult on kõrbe nimi Naataase Heen, tõlkes «vesi, mis voolab läbi kitsaste käikude». Carcrossi elanik Keith Wolfe Smarc ütles, et kõrb on kohalikele olnud kaua suureks mõistatuseks. Smarci sõnul on turistid hakanud muidu tagaplaanile jäänud Carcrossi külla üha rohkem külastama, et näha omapärast kõrbe.