Lennuk tegi mootoririkke tõttu hädamaandumise

Uus-Meremaa põhjaosa idarannikul asuvas Napieri lennujaamas hädamaandumise teinud lennufirma Air New Zealand lennuk maandus turvaliselt, kui oli lennujaama kohal ringelnud. Probleem lennuki mootoriga algas kümme minutit pärast lennuki õhku tõusmist Napieri lennujaamast, kirjutas nzherald.co.nz.

Air New Zealand pressiesindaja sõnul oli juhtumi põhjuseks kütuse ebaühtlane põlemine, mis segas mootori töötamist. «Selliseid rikkeid võib tekkida tihti ka autodega,» ütles lennujaama pressiesindaja. Pressiesindaja sõnul on piloodid sellisteks juhtumiteks välja koolitatud ning ja oskavad opereerida ka ühe mootoriga.

Napieri linna kohalik elanik ütles, et märkas lennukit veidralt õhus ringi liikumas ja lennuki ümber oli näha ka suitsu.

Lennukis olnud reisija Nicholas Chang ütles, et lennuki meeskond oli suurepärane. «Nad palusid meil jääda rahulikuks». Changi sõnul selgitati reisijatele, mis oli juhtunud, ning öeldi, et lennuk on võimeline maanduma turvaliselt ka ühe mootoriga.