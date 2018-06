2 põhjust, miks ei tasuks Islandile minna (ja kuhu minna selle asemel)

Maailmas on aga nii palju imelisi paiku ning Islandi-sugused sihtkohad, mis on viimastel aastatel ülipopulaarseks saanud, on tegelikult turistidemassiga hätta jäämas. News.com.au toob välja põhjuseid, miks ei tasuks Islandile minna ning kuhu minna selle asemel.

Ära ole osa ülerahvastatuse probleemist. Peale selle, et maastik on kohati Islandil pärit justkui teiselt planeedilt, jääb sind närima ilmselt tunne, et oled vaid osa Islandi turistidehordist ning, mis veel hulle, jätad oma hävitava ökoloogilise jalajälje sellele samale maastikule, mida imetlema tulid.

Selle asemel võiksid sa hoopis võtta sihiks Jaapani Alpid – sealsed külakesed on imelised, kuid kohati isegi inimtühjad. Need asuvad Tokyost nelja ja poole tunni pikkuse rongisõidu kaugusel Tokyost. Jah, seal pole küll siniseid laguune, kuid on küllalt Jaapani looduslikke kuumaveeallikaid, kus liguneda.

Pealegi on seal miskit, mida sa juba Islandil ei kohta: Jaapani lumeahvid, kes armastavad samuti soojas vees hullata.