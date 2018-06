Unelmate puhkus: selle ülimenuka filmi villa on nüüd saadaval

Sellisel juhul leidis Today sulle parima paiga, kus ööbida – villat, mis sai kuulsaks filmis «Toskaana päikese all», on nüüd võimalik välja rentida ning sinna mahub kuni 20 inimest.

Villa asub Toskaanas, Cortona-nimelise linnakese lähedal Itaalias. Majas on kümme magamistuba ja 10,5 vannituba ning kannab nime Villa Laura. Villal oli oma roll kanda Diane Lane’i 2003. aasta filmis, kus ta «mängis rolli» kui Villa Bramasole. Film põhineb samanimelisel Frances Mayesi raamatul.

17. sajandil ehitatud villas on hiljuti tehtud remonttöid ning kinnistul on tegelikult kolm hoonet, mis kõik saanud kaasaegse ilme, kuid siiski säilitanud rustikaalsuse – viie magamistoaga peahoone, farm, kus originaalis elasid laudatöölised ja loomad, ja limonaia, mis oli ehitatud selleks, et tsitruselised elaksid talve üle.