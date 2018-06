6 maailma kõige ohutumat sihtkohta, mis on lisaks turvalisusele ka ääretult põnevad

Küpros

Vahemere-äärne saareriik on Euroopa üks rahulikemaid paiku. Sooja kliima, ilusate randade ja erilise kultuuri tõttu on Küpros huvitav paik külastamiseks. Turistid, kes soovivad saada vaheldust linnakärast ja avastada saare kaunist maapiirkonda, võivad minna ratsutama hobusetalli Eagle Mountain Rangesisse. Veiniarmastajatele on aga ideaalne koht klaasi või kahe nautimiseks Vouni Panayai Winery, kus valmib vein saare kohalikest viinamarjadest. Riigi on ka kireva ajalooga tutvumiseks saab minna vaatama Kuningate Hauakive või the Paphose amphitheatrit.

Singapur

Singapur on Aasia kõige turvalisem riik. Kuritegevuse määr singapuris on 0,3 mõrva 100 000 elaniku kohta. Aasia toidu armastajatel on soovitatav külastada riiki juulis, et saada osa Singapuri toidufestivalist. Üritus on hea võimalus maitsta erinevaid kohalikke roogasid. Üle viie miljoni elanikuga suurlinnas on mitmeid ilusaid avalikke aedasid ja parke. Singapuris asub ka hinnatud turismiatraktioon ööloomaaed, mis on avatud juba 1994. aastast.

Bahrein

Bahrein on turvalisim riik Pärsia lahe ääres. Riigis on üks maailma parimatest õiguskaitse meeskondadest. 100 000 kodaniku kohta on 2000 ametnikku. Riigi oluline vaatamisväärsusi on Elu Puu. See on seisnud Bahreini südames juba 400 aastat. Huvitavad kohad, mida külastada, on ka rahvuslik kaamlitalu ja Bahreini rahvusmuuseum. Riigi väikese pindala tõttu saab nelja päevaga näha ära kõik sealsed vaatamisväärsed.

Norra

Norra ilu ja turvalisus tuleb esile, kui sõita välja suurlinnadest maapiirkondadesse. Norra on tuntud kui parim koht virmaliste vaatamiseks ja riigis asub ka Euroopa sügavaim järv Hornindalsvatnet. Järve ääres saab püüda kala, minna suplema või imetleda järve ümbritsevaid mägesid. Ajaloohuvilised saavad Norrat külastades pista jala viikingite kodumaale.

Hong Kong

Hong Kong kuritegevuse määraks on 0,2 mõrva 100 000 elaniku kohta ning vargusi või rööve esineb seal väga harva. Hong Kongis on segu ida- ja lääne kultuurist. Linna kultuuri on mõjutanud nii mandariini, briti kui ka kantoni kultuur. Linn on suurepärane koht poodlemiseks, sest mitmed tooted on lisaks niigi soodsatele hindadele ka maksuvabad. Hong Kongi külastades peab kindlasti proovima ka dim sum'i, mis tähendab tõlkes «puuduta enda südant». Roog sisaldab pelmeene ja muid kohalikke toite ning on serveeritud väikestes aurutatud karpides.

Šveits