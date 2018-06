Indrek Park on mees, kes teab indiaanisõnu (ja koguni keeli)

Indiaani keelte puhul on huvitav, et need on olnud sajandeid vaid foneetilised. Olin just äsja Arizonas navajode reservaadis ja nad rääkisid, kuidas nende keel oli II maailmasõja ajal Vaikse ookeani rindel kasutusel salakeelena, jaapanlased seda ju ei osanud. Keelt hakatigi alles siis kirja panema, seda tehti ladina tähtedega ja inglise keele keele baasil, sest oma kirjakeelt navajodel ei olnud. See tegi üleskirjutamise ka lihtsamaks, sest polnud kogunenud sellist taaka, nagu näiteks inglise keeles, kus kirjutatakse samamoodi nagu 500 aastat tagasi, hääldatakse aga teistmoodi. Indiaani keeli hakkasid esmalt üles kirjutama 19. sajandil misjonärid, aga rohkem tehti seda siiski eelmisel sajandil. Aga kui meenutada nn koodirääkijaid, siis need polnud ainult navajod, sõjas kasutati ka teiste rahvaste keeli, paari koodirääkijat olen isegi intervjueerinud. Navajod on neist siiski ehk kõige tuntumad, neist kirjutati raamat ja tehti film. Nende oma riik – ingliskeelse ametliku nimega Navajo Nation – on mitme Eesti suurune, paiknedes USA osariikide Utah, Arizona ja New Mexico aladel. Nad ise peavad oma rahva hulka kuuluvaks 250 000 inimest ja selle arvuga on nad Põhja-Ameerika suurim indiaanirahvas.