Kolme öö pärast oli Tuglas uuesti lootusetuna tänaval. Nägu oli habetunud, kraed polnud kaelas, rõivad kulunud, kingad lõhki. Söögiks sai pätsikese sepikut, mida kandis taskus, jõi purskkaevudest. Kuid rohkem kui nälja pärast kannatas mees magamatusest. Ja sellest tundmusest, et «sul pole kuhugi minna, et sa oled täitsa omaette jäetud, et oled absoluutselt otstarbetu!».

Dramaatiline teineteiseleidmine

Nii jõudis kätte kolmas pühapäev ja söömata Tuglas oli kaotanud igasuguse lootuse. Astunud postkontorisse, sai ta endalegi üllatuseks üle mitme päeva postkaardi. Esialgu ei saanud erutatud Tuglas kunstniku kritseldustest mitte midagi aru, kuid märkas Napoli templit. Laikmaa oli sõpra keskpäeval postkontori ees oodanud ja lubas õhtul kaheksa ajal uuesti tulla. Kuid teda ei tulnud ei kell 8 ega ka kell 9 kui suleti postkontor. «See oli juba üle äärte voolav kibedus, mis täitis mu südant: ta on ühes rahaga siin, kuid sellest hoolimata pean ma veel üheks ööks tänavale jääma,» karjus kirjaniku süda.

Uuesti hakkas ta laterna all postkaarti uurima ja märkas siis udust kritseldust mingist hotell Pastorest. Selle leidis ta pika küsitlemise peale ja sai hotelliteenijalt kõhkleva vastuse, et «järsku see kepi ja habemega seal üleval kümnendas». Tuglas lausa lendas trepist üles, leidis toa ja lükkas selle ukse läbematult lahti. Pilt oli unustamatu: «Laikmaa lamas seliti voodis, habe vihakontsuna püsti, nägu kahvatukollane nagu kapsaleht. Öölaual põles küünal ja selle kõrval läikis hunnik hõberaha. Laikmaa pööras oma palavikulised silmad minu poole: «Näe,» kähises ta hädiselt, «ei saanud enam maast lahti, kas või sure!»»

Kunstnik oli eelmisel keskpäeval raha saanud, õhtul Roomast välja sõitnud ja varahommikul Napolisse jõudnud. Oli Tuglast asjata otsinud, siis terve korvitäie virsikuid ostnud ja need koha korraga ära söönud. Pole imestada, et see pika paastu järel laastavalt mõjus. Tuglas võttis laualt pihuga raha ja tuigerdas välja. Tal oli kavatsus minna õhtust sööma, kuid nägi siis ühe hotellitoa ukse pärani lahti olevat. Ta tuikus sisse, vajus voodisse ja magas ühtejärge kümme tundi.

Järgmine päev kulus mõlemale toibumiseks. Tuglas sõi paar korda ettevaatlikult, Laikmaaga oli pahem lugu. Kuid ta suutis juba naerda ja kepiga vastu põrandat tagudes oma hädisust kiruda.

Kuigi Tuglas oli Napolit juba kolm nädalat rohkem kui küll näinud ja vihkas seda linna, tahtis ta enne lahkumist siiski Pompeis ja Vesuuvil ära käia. Kui kunstnikuhärra oli lõpuks jalule saanud, võtsid nad ettevaatlikult ette surnud linna külastamise.