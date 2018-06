Ants Laikmaad ja Friedebert Tuglast jätsid Rooma kohustuslikud vaatamisväärsused külmaks

Esimese asjana viis Laikmaa Tuglase oma harilikku söömakohta. See oli väliselt küllaltki väike kohvik suure kivimaja alumisel korrusel Piazza Colonna kõrval. Sees harilikud marmorlauakesed, tsingiga kaetud lett ning saepuruga kaetud põrand. Kuid ruumi tagumine sein oli klaasist ja läbi selle paistsid ehtsad lehmanäod. Terve piimakari keset suurlinna, ta esinduslikuma platsi ääres. Nad olid asetatud kõigile nähtavale, et ühelgi külalisel ei tekiks kahtlust piima ehtsuse ja värskuse suhtes. Lehmi lüpsti publiku silma all, seal neid toideti ja klaasseinad polnud piisavalt õhukindlad, et eemal hoida loomulikke aroome. Kõik see mõjus rabava maaidüllina. Kui Tuglas aastaid hiljem seda kohvikut otsima läks, leidis ta selle asemel kahjuks vaid kalliskivide äri. Roomas viibimise aja jooksul käisid Laikmaa ja Tuglas selles kohvikus vahest paar korda päevas – kann sooja piima ja tükk sepikut oli nende tavaline menüü.