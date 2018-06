Tallinnast alustab täna otselende uus odavlennufirma

Wizz Air lendab Airbus A320 lennukitega, pakub üle 500 lennuliini ja on loonud baasid 27 lennujaamas.

Wizz Air alustab Tallinnast lendamist esialgu Tallinn-Kiiev liinil, lennud toimuvad kahe pealinna vahel kolm korda nädalas. «Meil on hea meel, et Wizz Air alustab Tallinnast lendamist ja avab sel hooajal lausa kaks liini ning toob kaasa soodsad piletihinnad,» ütleb Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe. «Loodame, et uus lennufirma võetakse hästi vastu, mis omakorda julgustab Wizz Airi järgmisel aastal lisama täiendavaid lennuliine.»