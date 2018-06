USA lennufirmad ei ole nõus aitama kaasa immigrantide perekondade lahutamisele

Lennufirmad pöördusid USA föderaalvalitsuse poole palvega, et nende lennukeid ei kasutataks immigrantide laste transportimiseks, kui nad on perekonnast lahus, kirjutas CNN. USA Sisejulgeolekuministeeriumi esindaja sõnul on asutus lennufirmade käitumises pettunud.

American Airlinesi esindaja ütles, et firma ei soovi mitte mingil juhul olla seotud perede lahutamisega või sellest rahalist kasu teenida. «Me loodame väga, et valitsus võtab meie palvet kuulda, ja täname valitsust selle eest». American Airlinesi esindaja ütles, et oleks «äärmiselt pettunud», kui kuuleks, et immigrantide lapsed, kes on peredest lahutatud, sõitsid nende lennukites.