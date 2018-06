Kui suurt ohtu kujutab lennuki mootori põlemasüttimine tegelikult?

Lennuki mootorite põlema süttimine on üsna haruldane, sest lennukite tehnoloogia arengu tõttu saab juba tehases sellised rikkeid ära hoida. Lennuki mootori põlengu uudistesse jõudmine näitab seda, et selliseid juhtumeid esineb harva.

«Lennukite mootorid on rangete nõuete järgi testitud ja seetõttu esineb harva mootoritulekahjusid,» ütles Strategic Aero uuringute analüütik Saj Ahmad. «See aga ei tähenda, et mootorid oleksid alati veatud.» Tsiviillennundusameti uuringu andmetel oli aastatel 2002–2011 surmaga lõppenud õnnetustes mootori põleng määravaks faktoriks vaid kahes juhtumis 250st.

Kui mootor süttib, on lennuki meeskonnal mitu võimalust, kuidas edasi tegutseda. Esmalt lülitavad piloodid mootori välja, et leek ei saaks kütusele ligi. Meeskond saab kasutada ka tulekustuteid. Kui tuli ei levi välja mootori kestast, siis ei teki ka suuremat ohtu. Kui leek levib edasi aga lennuki tiivas olevast kütusest toitudes, on seda raskem kustutada. Tuli võib teha kahju ka mehaanikale, mida on lennukil vaja õhus püsimiseks.