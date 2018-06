Kabli Päikeseloojangu festivalil astub üles üks eredamaid Eesti pianiste

Festivali teine kontsert leiab aset pühapäeval 1. juulil samuti Häädemeestel. Johan Randvere ja Evelin Samuel-Randvere kontsert «Lauljaks kasvamise teekond» toimub Johani vanaisa õuel, kus pianist on veetnud oma lapsepõlve. Laulude vahele on Randvere lubanud rääkida värvikaid ja lustakaid lugusid oma vanavanematest ja armsatest mälestustest Häädemeestel. Duo Randvere-Samuel-Randvere on kooslus, kus kohtuvad klassikaline klaver, pop-laulja hääl, vahetu improvisatsioon ning siiras rõõm muusikast.