Eastern Airlines esitleb: need naised on tõelised luuserid

«Päris head, kas pole? Ka meie tõdeme seda. Ja nad on ilmselt piisavalt head, et saada ükskõik millist töökohta,» on kirjas Easterni reklaamplakatil, millel ilutsevad nukrate nägudega naised. «Aga nad ei sobi Eastern Airlinesi stjuardessideks.»

Reklaamis kirjeldatakse, kuidas endale töötajaid valides valitakse vaid 20 naisest üks, kes on sobilik. «Kui asi oleks vaid välimuses, polekski [õige naise] valimine nõnda raske. Muidugi, me tahame, et nad oleksid ilusad... kas seda ei taha ka teie? Me vaatame tema nägu, meiki, jumet, figuuri, kaalu, jalgu, rõivastust, küüsi ja juukseid.»

Kuid see pole veel kõik, kiitles Eastern. «Me räägime. Me kuulame. Me kuulame tema häält ja kõnet. Me hindame tema isiksust, tema kavatsusi, tema küpsust, tema entusiasmi, tema vastupidavust,» rõhutas reklaam. Eastern nimelt ei tahtnud, et nende stjuardessid oleksid klientide küsimuste osas kannatamatud või nende teenindamise osas hooletud - selle probleemi vältimiseks öeldaksegi nii paljudele «tüdrukutele» ära.