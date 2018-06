Maailma kõrgeimast mäest Mount Everestist on saamas prügikonteiner

Kohalike sõnul on prügi hulk Mount Everestil kasvanud niivõrd suureks, et kardetavalt on mägi muutumas suureks prügihunnikuks, kirjutas news.com.au. Kogenud mägironijad süüdistavad prügi kuhjumises turiste, kes mäge reisigiididega külastavad. Sherpa Pemba Dorje sõnul, kes on Mount Everesti tippu 18 korda roninud, on vaatepilt vastik. «Mäel on tonnide viisi prügi,» ütles Dorje.