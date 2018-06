Reisisellid, ettevaatust! Selgusid 10 kõige ohtlikumat sihtkohta

Nimekirja pani kokku kindlustusfirma Endsleigh Insurance Services, kes vaatas üle, kui palju on erinevates paigus inimestel käsi kehvasti käinud ning milliste riikide külastamine on olnud enim reisikindlustushüvitiste põhjusteks.

Esikohal troonib Tai, mis on kuulus oma kaunite randade, templite ja suurepärase söögi poolest. Üllatuslikult on nimekirjas aga ka Hispaania ja Prantsusmaa. Express kirjutab, et peamine probleem Prantsusmaal on taskuvargused - pätid tegutsevad näiteks metroos ja rongijaamades. Seega soovitatakse hoida oma pass, krediitkaardid ning teised väärtesemed üksteisest eraldi. Ka on kasulik kanda kotti üle oma keha, mitte vaid õlal; mõistlik on ka toidukohtades alati oma asjadel pilk peal hoida.