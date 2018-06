Naiste kuningriik: naised võivad võtta endale nii palju mehi kui tahavad

Mosuode ühiskonnas on perepeadeks naised, kes langetavad otsuseid, mis on seotud kodueluga. Perekonna vara pärivad emad ja seetõttu on naistel ka ühiskonnas palju vabadust ja autoriteet, kirjutas BBC. Üks mosuode iseäralikest kultuurilistest traditsioonidest on «liikuvad abielud», mis kohalikus keeles on zouhun.