Maailmaränduri päevik: tee ääres kohatud võõrad pakkusid tõelise üllatuse

Talle väga meeldis, mis ma teen ja kahetses natuke, et ise samamoodi nooruses ei rännanud. Pole täitsa kindel, kuidas ta teadis, et just mina see rattur olen, kuna kohvik oli rahvast täis. Ilmselt andis mu ära tõsiasi, et ma olin sel hetkel seal kõige väsinuma ilme ja tilkuvamate riietega külaline.