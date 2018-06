Pättide tõttu suleti Kongo peamine turismiatraktsioon

Virunga pargivaht Rachel Masika Baraka (25) tapeti eelmise kuu alguses. Briti turistid Bethan Davies, Robert Jetsy ja nende autojuht võeti kinni, kui nad olid sõitmas veokiga Virunga aladel. Turistid ja autojuht lasti pärast röövimist vabaks, kuid pärast juhtumit andsid Virunga juhid teada, et park suletakse kuni järgmise aastani.

Rahvuspargi juht Emmanuel de Merode postitas Virunga ametlikulte veebilehele, et pargi sulgemine on väga raske otsus, kuid turistide ohutus on Virunga esmane prioriteet. Et turistid saaksid parki edaspidi turvaliselt külastada, peab ohutuse tagamiseks võtma kasutusele varasemast rangemad meetmed.

Merode sõnul on turvameetmete uuendamiseks vaja investeeringuid ja seetõttu on võimatu turiste sel aastal parki külastama lubada. Virunga rahvuspark on Kongo põhiliseks turismimajanduse edendajaks ja see on ka Kongo vanim, suurim ja kõige mitmekesisema bioloogilise liigirikkusega rahvuspark. Virunga rahvuspark asutati 1925. aastal ja see kuulub Unesco maailmapärandi nimistusse.

Virunga sulgemine on mõjunud kohalikule turismimajandusele halvasti. Virunga rahvuspargis töötava reisijuhi Obed Tuyumvire sõnul on ta majanduslikult sügavalt haavatud. Tuyumvire ütles, et tema jaoks on katastroofiline, kui turistid hakkavad ette broneeritud reiside kohta raha tagasi nõudma.