5 kasulikku nõuannet, kui oled minemas jalgpalli MMile

Olenemata võõrustajariigi pingutustest pakkuda külalistele võimalikult murevaba elamust, tuleks igal jalgpallifännil viia end eelnevalt kurssi riigi eripäradega. Siin on viis nõuannet, mida silmas pidades läheb teekond MM-ile sujuvamalt.

Dokumendid

Turistiviisa on Venemaal kohustuslik, aga MMi jaoks on traditsiooniline viisade väljastamise protsess asendatud fänni ID-ga. Passiandmete ja piletitega saab internetis registreerida oma fänni ID, mis annab juurdepääsu kõikidele staadionitele ja loa viibida Venemaal 4. juunist kuni 15. juulini. Fänni ID-ga saab valitud linnade vahel ka tasuta rongiga sõita. Soovitatav on kaasas kanda ka isikut tõendavat dokumenti, sest oma isiku tõendamata jätmine võib kaasa tuua kuni kolmetunnise kinnipidamise.

Lennud

Venemaa kümnest parimast lennujaamast teenindab saabujaid jalgpallifänne kaheksa. Kuna reisijaid on palju ning Schengeni ala piirikontroll karmim, tuleb arvestada lendude hilinemisega. Oluline on end kurssi viia lennureisija õigustega, mis võivad tagada kuni 600-eurose hüvitise juhul, kui lend on pikalt edasi lükatud, tühistatud või üle müüdud.

«Viimasel ajal üha teravamalt erinevates lennufirmades esilekerkivad töötülid võivad ka MMi ajal lennumeeskondade streigiga päädida,» selgitab lennuhüvitisettevõtte Skycop tegevjuht Marius Stonkus. «Tänase regulatsiooni kohaselt ei ole lennufirmad ettekavatsetud streigi korral kohustatud maksma kompensatsiooni. Kui aga töötajad otsustavad spontaanse streigi kasuks, on reisijatel alus nõuda ära jäänud või hilinenud lennu korral kahju hüvitamist.»

Saabumine

Iga turist peab Venemaale saabumise 24 tunni jooksul registreerima. Kuigi enamik hotelle teeb seda automaatselt, peavad rendikorterites ööbivad fännid oma saabumise registreerimiseks pöörduma üürileandja poole.

Avalik kord

Kuigi puhkus annab võimaluse ennast lõdvemaks lasta, on Venemaal - nagu igas riigis - kindlad reeglid, mida iga nutikas turist peaks silmas pidama. Lubadeta droonide lennutamine või avalik miilustamine samasoolise partneriga võib lõppeda trahviga. Kuna rassiline profileerimine on Venemaa politseile rutiinne protsess, võidakse turistidelt igal ajal dokumente küsida. Meeles tuleb pidada ka seda, et suitsetamine on staadionite ja transpordivahendite läheduses keelatud.

Toitlustus