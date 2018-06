Üllatav Euroopa linn jõudis maailma kalleimate linnade edetabelisse

Uuringukeskuse hinnangul on euro tugevus põhjus, miks nii paljud Euroopa linnad on tabelis viimastel aastatel tõusnud ning just selles saab «süüdistada» ka tõsiasja, et Dublin on nüüd üks 18 Euroopa riigist, mis sel aastal saja kalleima maailma linna hulka jõudis, kirjutab The Journal.