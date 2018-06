SAS tegi oma Hong Kongi lendudega olulise muudatuse

Hong Kongi liin on käigus olnud kolm aastat, kuid SASi sõnul on neil olnud algusest peale probleeme liini kasumlikkusega. Samas peaks liinimuudatusega kaasnema reisijate jaoks nii mõnigi pluss, näiteks lisanduvad öölennud.

«Muidugi on kurb, et me kolime Stockholmist ära, aga Kopenhaagen pakub pikemas perspektiivis paremaid võimalusi ja me saame parandada SASi kliendikogemust,» vahendab The Local SASi asepresidendi Karl Sandlundi sõnu.