Pojast lahutatud ema: ma olen täiesti muserdatud

Elsa Ortiz reisis selle aasta kevadel mööda Mehhikot oma kaheksa-aastase pojaga. Nad sõitsid parvega Rio Grandest Texasesse, kus neil oli kavas saada kokku Ortize poissõbraga, kes töötas Ameerika Ühendriikides ehitajana, kirjutas The New York Times.

Kriitikute sõnul näitab Ortize juhtum, et Trumpi juhtkonna uus plaan jõustus ilma põhjaliku läbimõtlemiseta. Keerulise süsteemi ja piiratud asukohaandmete tõttu on raske vanemaid ja lapsi pärast lahutamist taas kokku viia. Immigratsioonijuristide sõnul on viimasel ajal ette tulnud palju juhtumeid, kus vanemad saadetakse riigist välja ilma lasteta. Naispagulaste komisjoni migrantide õiguste juhataja Michelle Brané ütles, et ei suuda sõnadesse panna, kui suure kaosega tegemist on.