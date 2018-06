Soomlased keelduvad uskumast: me ei saa olla maailma õnnelikem rahvas!

Soome balletitantsija Minna Tervamäki sõnul tal on õnnelikkuse uuringu kohta vastuolulised tunded. «Me loeme seda ja naerame. Mis? Meie?» ütles Tervamäki. Vastuolu tuleb aga sellest, et uuringu aluseks ei ole õnnelikkuse emotsioon, kirjutas BBC. Suurbritannia Columbia ülikooli emeriitprofessor ja maailma õnneraporti kaasautor John Helliwell selgitas, et õnnelikkuse mõõtmine ei olnud õnne kui emotsiooni uuring. Uuringus keskenduti hoopis inimeste elukvaliteedi mõõtmisele.