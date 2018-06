Ameerika reisikirjanik Paul Theroux: Aafrika võlu on mandri isoleeritus

77-aastase Therouxi sõnul on reisimine ja sellest kirjutamine taevalik. Paik, mis andis mehele eluaegse kire reisimise vastu, on Aafrika, kirjutas BBC. Kui Theroux 1963. aastal Ameerika Ühendriikidest Aafrikasse lahkus, lootis ta kohata uusi inimesi, kes aja jooksul sõpradeks kujunevad, õppida ära uus keel, leida endas kirg seiklemise vastu ja avastada üksinda reisides tundmatuid paikasid.

Aafrika juures võlus Therouxi selle tühjus, metsikud paigad ja isoleeritud kohad, nagu Kongo. Therouxi sõnul on mitmed paigad Aafrikas tänapäevalgi ohtlikud ning neid ei külastata seetõttu.

«Aafrikas on palju kohti, mis on aga unustatud või tähelepanuta jäänud, ootamas uut vallutajat,» ütles Theroux. «Aafrika on tänapäeval muutunud, ja seda olen ka mina ning maailm. Kirjanikud jälgivad maailmas toimuvaid muutusi, ning nii jagub neil alati ainest, millest kirjutada.»