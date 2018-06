Populaarne turismipiirkond on hädas liigsete külastajatega

Frankovic pidas kõnet iga-aastasel Euroopa ärikohtumisel Londonis koos maailma reisi- ja turisminõukogu presidendi Gloria Guevara Manzo ja kruiisianalüütiku Thomas P. Illesiga, et arutleda üha suurenevat probleemi mitmete turismipiirkondade ülerahvastatusest ja võimalikest lahendustest. Frankovic ütles, et on nõus kaotama rahalist ressurssi, kui selle arvelt muutub linnas elavate inimeste ja ka turistide elu kvaliteetsemaks.

Frankovici sõnul on kohalikud päri turistide arvu piiramisega. Linnapea hinnangul on projekt ainus viis keskkonnakriisi ära hoidmiseks. Frankovici arvates näitab Dubrovniku projekt, et muutusi on võimalik läbi viia, kuid ta kardab, et need ei toimu piisavalt kiiresti. «Muutuste edukaks toimumiseks on vaja paremat koostööd sadamate, logistika- ja erinevate laevafirmadega,» ütles Frankovic.