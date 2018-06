Koduse lennufirmaga saab nüüdsest ülisoodsalt otse Musta mere kuurortlinna Constantasse

Constanța on üks riigi vanimaid linnu ja Rumeenia suurim sadamalinn, mis on asutatud umbes 600. aasta paiku. 280 000 elaniku ja rikkaliku ajalooga Constanța asub Musta mere ääres subtroopilises kliimas. Rumeenia rannajoonel on üle 15 puhkusekuurordi ning imeilusad liivarannad ja muud huviväärsused.