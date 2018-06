Homsest saab Helsingisse veelgi sagedamini

«Kuna endiselt on Helsingi eestlastele ning Tallinn soomlastele üks lemmik-sihtkohti, siis on suvekuudel nõudlus Tallinna–Helsingi liinil eriti suur,» selgitab Viking Line'i liinijuht Jaakko Ahti. «Mõnel päeval on liinil 30 väljumist ja ikka on kohti vähe. Lisaväljumistega toome liinile rohkem reisija- ja autokohti.»