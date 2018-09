Veel üks tuletorn tehakse uudishimulikele sobilikuks

Selleks, et torn järgmisel suvel avatud oleks, tuleb lahendada mõned trepi turvalisusega seotud küsimused, tõsta ringi päikesepatareisid, paigaldada üks luuk ja teha muid väiksemaid töid. «Aga kõik on teostatav,» kinnitas vald.

Tuletorn asub Osmussaare loodetipus paeklindi serval ning on oluline meremärk tähtsa laevatee ääres, kirjutab Eesti Tuletorni Selts. Torn valmis 1765. aastal. 1804. aastast on teada lahtise tuleplatvormiga 10 sülla kõrguse torni olemasolust. Samal aastal ehitati see kõrgemaks ja paigaldati laternaruum katoptriliste valgusseadmetega. 1842. aastaks oli torn kaldajärsaku murenemise tõttu muutunud varisemisohtlikuks ja lammutati. Sellest 128 m kaugusele ehitati ajutine 18 m kõrgune puidust tuletorn ja alustati ka uue paekivist tuletorni ehitamist.