Kaks olulist põhjust, miks alustada talvepuhkuse planeerimist juba täna

Näiteks Reisikorraldaja Kidy Tour prognooside kohaselt peaks järgmisel talvehooajal toimuma 22 protsenti rohkem lende Eestist Egiptusesse, Hurghadasse, mis on üks populaarsematest sihtkohtadest talvel. Täpsemalt tähendab see, et kui möödunud hooajal toimus 105 lendu Egiptusesse, peaks eesoleval hooajal tõusma see number 129 peale.

Mida varem reisi planeerida, seda soodsam see on

«Nõudlus Egiptuse reiside järele on üsna suur,» ütleb Kidy Touri partnersuhete juht Hille Kibits. «Niipea, kui Türgi reiside hooaeg on läbi, hakkavad reisihuvilised uurima, kuhu veel puhkusele minna saab. Neile, kes soovivad ühendada oma puhkust laste koolivaheajaga, kes kavatsevad jõule, lihavõtteid või aastavahetust tähistada välismaal või kes lihtsalt soovivad uuesti külastada juba varasemalt meeldima hakanud hotelli, kus nad saavad nautida päikest ja sooja, soovitame juba praegu alustada puhkuseplaanide tegemist.»

Lisaks soovitab reisikorraldaja varakult puhkust planeerima hakata ka hindade tõttu. Mida varem alustada, seda parem on pakettide. Ühtlasi võimaldab varajane planeerimine inimestel midagi ärevusega oodata.

Mida varem reisi planeerida, seda parema hotelli leiad

Egiptus meelitab eurooplasi külastama mitte ainult oma kaunite vaadete, üllatava veealuse maailma ja kvaliteetse meelelahutusega, vaid ka uhkete hotellidega. Siinkohal tasub meeles pidada, et Egiptuses hinnatakse hotellide taset Euroopast erinevate standardite järgi, nii et enne reisi broneerimist tuleks konsulteerida reisikonsultandiga ning uurida huvipakkuva hotelli kohta jagatud tagasisidet ka iseseisvalt, et veenduda selles, kas antud hotell vastab reisija ootustele ja vajadustele.