Eesti vabatahtlik läheb Süüria pagulastele appi

Minna Hindi sõnul motiveeris teda vabatahtlikuna Istanbuli minema soov saada paremini aru Süüria pagulaste reaalsest olukorrast: «Kaugelt eemalt nendele probleemidele vaadates on pilt kindlasti hoopis teine kui lähedalt. Ma väga loodan olla abiks nendele, kes abi tõesti vajavad.»

MTÜ Mondo alustas Süüria naaberriikidesse pagenud perede toetamist neli aastat tagasi, mil alustati tööd Jordaania pagulaslaagrites haridusprogrammidega. Small Projects Istanbul on olnud Mondo partner alates 2016. Keskus toetab Istanbulis umbes 200 perekonda.

Mondo humanitaarabi eksperti Kristi Ockba sõnul on SPI kogukonnakeskus seal käivatele peredele nagu teine kodu: «Paljudele süürlastele on Istanbul omamoodi lõks. Nad ei saa seal ametlikult tööd teha, lastel pole võimalust koolis käia, aga ka edasi liikuda pole kuhugi. SPI keskus pakub keeleõppe võimalust, psühholoogilist toetust ja tegevusi noortele. Naised tegelevad käsitöö ning sotsiaalse ettevõtlusega, mis pakub neile võimalust natukenegi elatist teenida. Eestlaste abi on kohapeal väga oodatud.»