Prantsusmaal avatud näitus toob külalised kastist välja

Fondation Carmignaci avanäitusel, mille nimeks on „Sea of Desire” („Kire Meri”), saab näha kunsti suurkujude (Sandro Botticelli, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Gerhard Richter, Jean-Michel Basquiat jm) teoseid, kirjutab Travel and Leisure. Kunstielamus algab juba enne näitusele jõudmist. Külastajad peavad läbima paadiga veerandtunni pikkuse teekonna üle mere, et jõuda maismaalt Porquerollese saarele ning seejärel jalutama läbi metsa muuseumihoonesse.

Modernse kunstiga täidetud villas tervitatakse külastajaid saabumisel joogipoolise pakkumisega. Seejärel juhatatakse nad paljajalu mööda liivakivipõrandaid näitusele, mille eesmärk on luua side inimese ja teda ümbritseva keskkonna vahel. Külastajate arv on aga näitusel piiratud — vaid 50 külastajat võib näitusele iga poole tunni tagant siseneda — et muueseum ei oleks ülerahvastatud.