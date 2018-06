11 viisi, kuidas oma reisikorraldaja närvi ajada

Siin on mõned nõuanded, kuidas olla hea klient, keda reisiagent sooviks eelisjärjekorras teenindada ja endast parimat anda.

1. Ära lase reisiagendil teha uurimistööd, et seejärel reis ise veebis broneerida. Tead ju küll, et see pole õiglane. Ega ka nutikas. Reisikorraldaja hangib sulle sageli tasuta lisahüvesid. Ja valvab su seljatagust juhuks, kui midagi peaks viltu minema.

2. Kui küsid reisiagendilt hinnapakkumust, siis võta temaga ühendust isegi juhul, kui sinu vastus on eitav. Alati on ju parem teada kui lihtsalt ootama jääda.

3. Ära ütle, et oled kuupäevade suhtes paindlik, kui sa seda tegelikult ei ole. Ütle konkreetselt, millal sa saad minna ja millal mitte.

4. Pea meeles, et pakett, mille sa ise leiad 50 eurot soodsamalt, ei ole tõenäoliselt sama pakett, mille leidis su reisiagent. Kas see hõlmab näiteks hotellitransfeere ja otselende? Mis tasemega tuba on hotellis? Kas kohalikud maksud kuuluvad hinna sisse?

5. Anna reisiagendile varakult õiget teavet oma eelarve kohta. Mainekas reisikorraldaja leiab sulle suurepärase reisi, mis jääb sinu soovitud hinnavahemikku, ega ürita sulle kallimat reisi pähe määrida. Ammugi ei luba ta endale viletsama reisi eest rohkem raha võtta, kui see väärt on.

6. Ära kasuta reisiagendi teadmisi tasuta nõu saamiseks ära. Ta on spetsialist nagu arst või advokaat, kes on oma eriala mitu aastat õppinud ja kelle nõuanded on mõeldud vaid maksvatele klientidele.

7. Mõtle realistlikult, mida reisiagent saab sinu heaks teha. Ta ei tööta Politsei- ja Piirivalveametis, nii et kui su pass on aegumas, ei saa ta sulle uut dokumenti kiiremini hankida. Ta ei tööta ka välisriigi konsulaadis, kes saaks sulle ühe päevaga viisa vormistada. Ja kui sa tema pakutud reisikindlustust ei võtnud, ei saa ta sulle raha tagastada, kui pead reisi tühistama.

8. Ära küsi nõu, et jätta sellega arvestamata, sest arvad, et tead ise paremini. Sa küsid nõu spetsialisti käest, kes haris end aastaid, et turismivaldkonda läbi ja lõhki tundma õppida. Tõenäoliselt ta siiski teab, millest räägib. (Ja kui tõesti ei tea, siis vali teine reisiagent!)

9. Pea meeles, et reisi korraldamine võtab aega ja reisiagendil on ka oma elu. Ja teised kliendid. Ära helista talle õhtul ega eelda, et tal on reisiprogramm hommikul valmis.

10. Saa aru, et lennukipiletite hinnad kallinevad ajas. Kui sa täna ei broneeri, siis maksad homme rohkem (üksikute erandite peale ei tasu lootma jääda). Sinu reisiagent ei saa selles suhtes midagi ette võtta.

11. Loe kõik reisiagendilt saadud kinnitused ja piletid viivitamatult ja hoolega läbi. Eriti hoolikalt uuri, kas kõik kuupäevad klapivad ja nimed on täpselt passi järgi. Vaikimine on nõusolek. Hiljem avastatud vigade muudatused on kulukad ja need tuleb sul endal kinni maksta.