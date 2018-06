Ei mingit napsu lennu ajal! Ettevõtja tahab luua islami reegleid järgiva lennufirma

Maailmas on vähe šariaadi tavasid järgivaid lennufirmasid, kuid 32-aastane Bangladeshist pärit Rahman soovib enda firma, Firnas Airways, Suurbritannias just sellisena rajada, kirjutab The Sun.

Šariaat on islami pühakirjal koraanil põhinev usu- ja moraalinormide kogumik. Selles on kirjas traditsioonilised islamiusu tavad, mille järgi moslemid elavad. Keelatud on näiteks süüa liha, juua alkoholi ja riietuda tuleb väga tagasihoidlikult. Rahmani sõnul leitakse alkoholi pakkumisele lennukis aga asendus.

Rahmani arvates on Islami tavade ja traditrsioonide mõistmisega suur kommunikatsiooniprobleem. Ettevõtjana tunneb ta aga, et sellise firma rajamine on tema usuline kohustus. Rahmani sõnul tunneb ta sellise sellise lennufirma algatamise vastu kirge.

«Kui ma midagi teen, siis peab see olema miski, millesse usun ja mida tõesti teha tahan,» ütles Rahman. Ettevõtja on jäänud enda põhimõtetele kindlaks, kuigi ta on saanud plaani kohta palju negatiivset tagasisiet.

Rahmani peasponsor, lennunduse konsultant John Brayford, kahtles plaani teostatavuses algusest peale. Brayfordi sõnul ei ole ükski alkoholi mitte müüv lennufirma maailmas kuigi edukas.