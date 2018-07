Galerii: Hiina toidud viivad keele alla

Inglise keelt enamik kohalikke ei oska, seepärast tasuks näiteks restoranis õhustamiseks valida koht, mille menüüs on roogade pildid. Teine variant on lihtsalt jälgida, mida teised kunded on tellinud ja osutada sellele. Toidu kõrvale tarbitakse üsna ootuspäraselt alati teed. Vahel ka siirupilaadset ploomimahla või lahjat õlut, mis on kohalikele väga meeltmööda.