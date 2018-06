Läti noormehe õudustereis: puhkus Küprosel lõppes vanglas

Rus.postimees.ee kirjutab, et reisisellid olid väga teadlikud tõsiasjast, et Küpros jaguneb territoriaalselt kaheks osaks. Janis tahtis näha, milline näeb välja saare põhjapiirkond ning uuris välja, kus asub keeluala, mis hüljati 70ndatel. «Keegi pole seal 40 aastat olnud,» rääkis mees. «Me rentisime auto ja asusime teele. Kohale jõudes nägime, et pole mingeid piirdeaedu. Internetis oli kohast palju pilte, seega arvasime: kui teised seal käia võivad, võime minna ka meie.»