Naaberriigi väljakutse: kas eestlased ei olegi maailma introvertseim rahvus?

Lätlased on teadlikud sellest, et nende kultuur kaldub introvertsusele, kirjutab BBC. Inimesed eelistavad tegutseda üksinduses ja vaikuses ning on ebatavaline võõrastele naeratada. Riia reisigiid Philip Birzulis kolis lätisse 1994. aastal ja oli üllatunud, kui nägi tänavat ületades, et inimesed väldivad teistest möödumist. Birzulisi sõnul märkas ta, et mitmed jalakäijad üritasid teistega viie- kuni kümnemeetrist vahemaad hoida.

Teisest kultuuriruumist päris inimestel on lätlaste kinnisusega raske kohaneda, kuigi nad ei ole mitte ainus introvertne rahvus. Birzulisi sõnul tahavad rootslased palju rohkem isiklikku ruumi ja läti publitsist ja kirjanik Anete Konste toob välja, et ka soomlased on väga introvertsed. Läti arhitekt Evelina Ozola sõnul on aga lätlased introvertsuse poolest väga sarnased eestlastele.

Organisatsiooni Läti Kirjandus poolt välja antud koomiksis on pilt, kus peategelane, kelleks on muidugi lätlane, muigab, kui näeb, et ilm on võrratu. See tähendab, et sajab paksu lund ja õues ei ole kedagi teist segamas, saab rahulikult üksindust nautida. Kraadid, mis ulatuvad alla nulli tähendavad seda, et on keskmisest väiksem tõenäosus kedagi juhuslikult kohata.

Üheks Läti Kirjanduse organisatsiooni kampaania #IAMINTROVERT ehk #MAOLENINTROVERT osadeks on koomiksid. Kampaania looja Anete Konste sõnul kirjeldab kampaania nimi lätlasi hästi. Konste ütles, et koomiksite sisus ei ole liialdusi ja päriselus on pilt veelgi hullem.

Kortermajades on väga lätilik oodata, kuniks naaber lahkub fuajeest ja alles siis ise minna, et vältida piinlikku kohtumist.



Läti vabakutselise ajakirjaniku ja tõlkija Justīne Vernera sõnul ei ole teiste inimeste seltskonnas vaikimine piinlik ega veider. «Ebaviisakas on pigem liigne jutukus kui täielik vaikimine,» ütles Vernera

Turistidele andis Vernera nõuks mitte teha välja sellest, kui esimest korda lätlasega kohtudes tekib piinlik vaikusmoment. Kui inimest aja jooksul tundma õppida, muutub ta üha avatumaks. «Me ei ole väga teatraalsed ning mingis osas väga otsekohesed,» sõnas Vernera. «Kui lätlane ütleb, et sa meeldid talle, siis on see enamasti ka tõsi. Seda ei öelda kõigile,» lisas ta.

Lätlaste jaoks on iseenesestmõistetav, et nende kultuur on introvertne, kuid samas on nende isikupäraks loomingulisus. Uuringute järgi eelistavad loomeinimesed olla sageli üksinda. Anete Konste hinnangul on loomeinimeste – kirjanike, kunstnike ja arhitektide – seast enamik introverdid.