Huvitav tõsiasi: enim kulutavad Eestis raha lennureisijad, vähim aga autoturistid

Eelmise aastaga võrreldes kasvas Eestis nii välis- kui ka siseturism. EASi turismiarenduskeskuse direktori kohusetäitja Annely Vürmeri sõnul on riigi põhifookus suunatud Eestisse rohkem raha jätvate lennureisijate ja ärituristide Eestisse toomisele. Vürmer ütles, et Euroopast tulevate reisijate arvu mõjutavad olulisel määral ülestõusmispühad. Paljudes Euroopa riikides on esmaspäev vaba ja see annab põhjust teha lühike välisreis.