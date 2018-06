Jamaica hästihoitud saladus rabas raamatusõbrad jalust

Jamaica edelaosas asuv kaluriküla nimega Aarete Saar on paik, kuhu on turistide sõnul keeruline jõuda, kuid katsumus on seda väärt, kirjutas Vogue. Saart iseloomustavad väikesed värvilised majad, teeäärsed kohvikud, kus pakutakse kõrvitsasuppi, ja kalurid hoolitsemas musta liivaga kaetud randades enda erksavärviliste kanuude eest.