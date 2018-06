Orlando lennujaamas hilines alligaatori tõttu lend

Reisija Anthony Velardi ütles, et tema lennuk oli just maandunud, kui nägi lennurajal alligaatorit lennuvälja kõrval asuva tiigi poole liikumas. Velardi sõnul pidid reisijad ootama viis minutit enne kui said hakata lennukist väljuma. Velardi ütles, et sündmuspaigale sõitis ka kohe lennujaama meeskond kindlustamaks, et alligaator lennurajale ei naaseks.