10 asja, millele mõelda enne reisile minekut

Kuigi ilmselt paljudele tundub, et need kaks asja – puhkus ja säästmine kokku ei käi, pole tarvis siiski reisil olles mõttetult raha raisata. Seetõttu tasuks enne reisi paika panna kindel eelarve ja mõelda läbi, kui palju raha on võimalik ja mõistlik kulutada.

Pea meeles, et Euroopas reisides on kasulik taotleda endale tasuta Euroopa Ravikindlustuskaart , kuid see ei kata kõiki kulutusi mis vajamineva arstiabiga võivad kaasneda. Patsiendil tuleb maksta visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu, jne asukohamaa hindades. Seepärast on mõistlik vormistada ka eraldi reisikindlustus. Enne reisikindlustuse ostmist tasub üle vaadata ka oma pangakaartide tingimused. Eri krediitkaartide juurde pakutakse sageli tasuta reisi- või ostukindlustust. Krediitkaardiga kaasnev reisikindlustus kehtib tavapäraselt nii kaardiomanikule endale kui ka temaga koos reisivatele pereliikmetele.

Veendu, et auto kohustuslik liikluskindlustus kehtib. Seda saab kontrollida Liikluskindlustuse Fondi kodulehelt. Lisaks on soovitatav kaasa võtta roheline kaart - see on kehtivat liikluskindlustust tõendav dokument välismaal ja on kohustuslik reisimisel väljaspool Euroopa Liitu (täpsem kehtivusala on kirjas siin). Rohelise kaardi saab iga kindlustuspoliisi omanik küsida oma kindlustusandjalt. Mõistlik on sõlmida ka koguriskikaitsega kaskokindlustus. See hüvitab pea kõik sõidukile põhjustatud ettenägematud ja ootamatud kahjud, hoolimata süüdlasest või õnnetuse toimumise kohast. Seega aitab kaskokindlustus maandada riski, et reis liiga kulukaks osutuks.