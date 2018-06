Makedoonia on peaaegu liiga ilus ja soodne, et tõsi olla

Ohrid asub kristallselge veega järve kaldal, mis on oma ligi miljoniaastase eaga vanim terves Euroopas. Peale selle asetseb järv paigas, kus kolm tektoonilist plaati on kokku põrganud ja tänu sellele on tekkinud kaunid mäed. Purskavaid vulkaane pole siin kunagi olnud, küll aga on linnast alla kümne kilomeetri kaugusel Koseli külas huvitav loodusnähtus – maa seest imbub väävliaurusid.

Väävlisisaldus küla õhus pidavat nii tugev olema, et kui tervet Euroopat räsis katk, jäi see küla tänu pea steriilsele õhule haiguspuhangust puutumata. Kuna väävligaasid on hapnikust raskemad, vajuvad need alla maapinna ligi, mis häirib aga tihtipeale väikeloomade elu. Kohalike sõnul leitakse aeg-ajalt ikka mõni lämbunud hiir või siil, kes pole suutnud väävlipilve sees orienteeruda ning on sedasi lõpuks hinge heitnud. Erinevalt väikeloomadest käivad inimesed siin aga hoopis väävli tervistavat mõju nautimas.