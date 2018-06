6 enamlevinud petuskeemi, millega püütakse turistidel nahk üle kõrvade tõmmata

Rikkis taksomeeter

Ole eriti tähelepanelik lennu- ja rongijaamades, kuna need on kohad, kus tähelepanu kipub olema muudel asjadel ning soovitakse kiiresti mugavat transporti, et soovitud sihtkohta jõuda. Keset sõitu võib taksojuht reisijat teavitada taksomeetri rikkest ning võib sõidu eest nõuda ebaõiglase tasu. Proovi seda olukorda vältida, kontrollides alati taksomeetri töökorda või lepi sõiduhind juba eelnevalt kokku. Juhul, kui taksojuht väidab, et ilma taksomeetrita on odavam või keeldub selle töölepanekust, siis välju taksost ja leia usaldusväärsem juht.

Tasuta käevõrud ja lilled

Selle petuskeemiga puutub reisija kokku pea igas Euroopa turistiatraktsiooni juures. Sõbralik mees või naine läheneb turistidele ja pakub lahkelt mõnd punutud käevõru või punast roosi, jättes mulje, nagu oleks see justkui armas kingitus. Tegelikult on nende inimeste eesmärk turistidelt raha nõuda ning kui seda meene aktsepteerimisel ei tehta, ollakse silmitsi keerulise probleemiga. Selleks, et ebameeldivat olukorda vältida, ära võta midagi vastu, keeldu viisakalt ja jätka oma teekonda. Suureks abiks on ka silmside vältimine.

Ülebroneeritud lennud

Ülebroneeritud lennu põhjuseks võib olla ka eesmärk lennufirma kasumit suurendada. Kuna reisijaid, kes pidevalt oma lennust maha jäävad, on päris palju, siis müüvad lennufirmad umbes 10 protsenti rohkem pileteid kui lennukis kohti on. Seetõttu võib juhtuda, et mõni reisija ei mahugi soovitud lennule ning järgneb uus reisijaõiguse rikkumine. «Nimelt on lennufirma Euroopa Liidu määruse kohaselt kohustatud lisaks alternatiivse lennu pakkumisele, maksma reisijale ka kuni 600 euro suurust hüvitist, kuid mida paljud kahjuks ei tee. Sellises olukorras pea meeles oma õigusi ning nõua nende täitmist,» soovitab lennuhüvitisettevõtte Skycopi juht Marius Stonkus.

Pangaautomaadi abistajad

Kui avastad pangaautomaadist raha väljavõttes, et keegi lahke kohalik pakub ennast appi tõlkimisel või hakkab muid näpunäiteid jagama, siis keeldu koheselt. Tegelikkuses proovivad nad sinu isiklikku pankakaarti ebaseaduslikult kopeerida, mida tehakse ohvrile täiesti märkamatult ning samuti üritatakse saada jälile kaardi paroolile. Seega ole pangaautomaati kasutades äärmiselt tähelepanelik, veendu, et keegi sind ei jälgi ning varja parooli sisestamisel klaviatuuri.

Grupifoto pildistajad

Ära usalda võõraid, kes omaalgatuslikult pakuvad end appi grupifoto jäädvustamisel. Samal ajal kui te koos sõpradega end pildi jaoks sätite, on lahke fotograaf koos sinu kaameraga silmapiirilt kadunud. Turvalisem variant on ise kellegi poole pöörduda. Proovi leida keegi, kes tundub samuti turist olevat. Isegi kui inimene tundub pealtnäha usaldusväärne, ei tohi ka siis hetkekski oma isiklikelt asjadelt tähelepanu kaotada.

Võltsitud WiFi-võrgud