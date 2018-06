Maailmaränduri päevik: sõites piilusin pidevalt silmanurgast, ega grisli mind ometi jälita...

Jalad said puhkust ja sõit läks päris kiirelt. Suund oli Jasperi rahvuspargi poole, kuhu oli kuskil 400 km. Küll siis jälle mägisemaks läheb. Kuigi korduvalt ähvardas sadama hakata, jõudsin Clearwatersisse siiski kuivana ja otsustasin öö kämpingus veeta. Clearwatersis nägin ka uuesti Luisi ja Manueli, kellega ma koos Kamloopsi sõitsin. Meil laias laastus sama marsruut, nii et on suur võimalus neid veel teel kohata.

Järgmine päev algas ja lõppes sajuselt. Kuigi mul on enamik riided veekindlad, siis päeva lõpuks olin siiski läbimärg. Märg ja külm, kuna väljas oli kõigest 4 kraadi. Teekonnal Blue Riverisse, mu järgmisesse peatuspaika, jäi teele vaid üks bensukas, kuhu ma ennast kuivatama läksin ja paar snäkki hambusse võtsin. Ja üllatus-üllatus, keda ma jällegi nägin - Luis ja Manuel juba mugisid ja kuivasid seal! Tundub suisa, et nende saatuseks on mind turvata karude eest, et ma härra grisli hommikusöögimenüüsse ei satuks. Endiselt pole ma peale kitsede kedagi näinud, see on rõõmus ja kurb samal ajal.

Riided enam-vähem kuivad, oli aeg jälle teele asuda. Lõpuks Blue Riverisse jõudes kallas vihma nagu oavarrest. Läksin ja võtsin bensukas kohvi ja kohalike kaastundlike pilkude all mõtlesin oma raske saatuse üle. Lõpuks, natuke sooja saanud, ronisin kohalikku kämpingusse, kus mulle pakuti minitreileris öö veetmise võimalust. Kuna hinnavahe telgiga polnud väga suur ja ma vihmast endiselt tilkusin, otsustasin öö seal veeta. Vähemalt saan ilusti asjad ära kuivatada.

Sajune Blue River FOTO: Risto Prii

Minu väike tagasihoidlik kodu FOTO: Risto Prii

Karud läksid kaklema FOTO: Risto Prii

Jasperis õnnestus mul leida endale võõrustaja. Hommikul otsustasin, et proovin ühe jutiga sinna jõuda: 220 km üle suhteliselt mägise ala. Täitsa loll mõte, aga mis sa ära teed, kui miskit pähe juba tuleb. Vaikselt hakkas Rockiese mäestik ka paistma ja teekond läks päris raskeks. Teele jäi ka ette Mount Robson, kõrgeim mägi Kanada Rockiese mäestikus. Vaated olid megailusad ja korra unustasin ära, et pea käis vaikselt väntamisest juba ringi.

Kella 21 ajaks jõudsin lõpuks Jasperi külla ja kohtusin oma võõrustaja Bruce'iga. Bruce oli suur rattamatkur ja õhtu möödus paari õlle najal kogemusi vahetades. Järgmise päeva veetsin ka veel seal, võtsin väikese puhkepäeva raskest teekonnast. Käisin linna peal ringi ja parandasin ratast. Nimelt oli tagumine kodar järjekordselt katki, ilmselgelt kannan liiga palju kraami endaga kaasas. Kunagi Aasias alustades oli mul kolm kotti, nüüd on kuidagi neid juba kuus - ei tea, mis vahepeal juhtunud on. Koju tagasi jõudes peab suurema korteri muretsema, et kõik ära mahuks. Positiivsema külje pealt on vähemalt mäest alla sõites hoog suurem.

Teel Jasperisse FOTO: Risto Prii

Mount Robson – Kanada Rockies mäestiku kõrgeim mägi FOTO: Risto Prii

Mu võõrustaja Jasperis, Bruce FOTO: Risto Prii