Vabaduse edetabel, milles Eesti jääb napilt Lätile-Leedule alla

Firma Henley & Partners on aastaid kogunud andmeid erinevate riikide passide kohta ning on reastanud riigid selle järgi, kellel on kõige mõjukam pass - see tähendab, millise riigi passiga saab kõige rohkematesse riikidesse reisida.

Viisavabalt saab Jaapani passiga reisida 218st riigist 189sse - Saksamaa ja Singapur jäävad mõlemad napilt esikohast ilma, kuna nende puhul on see number 188.

«Varasemalt on Schengeni ala riigid indeksis esikohal olnud, kuid arenenud Aasia riigid on tänu oma tugevatele rahvusvahelistele majandus- ja diplomaatilistele suhetele teinud viimasel ajal suure hüppe,» seisab raportis. Kõige kiirem tõusja on olnud Araabia Ühendemiraadid, vahendab news.com.au.

Siin on riikide esikümme - just nende passidega on võimalik maailmas kõige vabamalt liikuda. Eesti jääb napilt esikümnest välja, skoorides 178 viisavaba riigiga 11. koha, mida me jagame Lichtensteiniga.

1. Jaapan (saab külastada 189 riiki viisavabalt)

2. Saksamaa, Singapur (188)

3. Soome, Prantsusmaa, Itaalia, Lõuna-Korea, Hispaania, Rootsi (187)

4. Austria, Luksemburg, Holland, Norra, Portugal, Ühendkuningriigid, Ameerika Ühendriigid (186)

5. Belgia, Kanada, Taani, Iirimaa, Šveits (185)

6. Kreeka, Austraalia (183)

7. Tšehhi, Malta, Uus-Meremaa (182)

8. Island (181)

9. Ungari, Sloveenia, Malaisia (180)