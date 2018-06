Läbi maailma reisinud telekokk Anthony Bourdaini 8 olulist mõtet, mida tasub meil kõigil meeles pidada

16 aastat televisioonis töötanud Bourdain pööras enda telesaates tähelepanu toitudele, mis hakkavad kaduma, näiteks Hong Kongi käsitöönuudlid või Singapuri traditsioonilised road. Eetriväliselt tahtis ta aga hoopis ise haihtuda, nähtamatuks muutuda, kirjutab Travel + Leisure. Kui Bourdain läks puhkusele, elas ta väga erinevalt enda igapäevasest elust. Bourdain ütles, et tahab selleks ajaks unustada, kes ta on, ning külastada paikasid, kus teda ei tunta.

Bourdaini sõnul saavad inimesed maailmaasju vähehaaval muuta ja jätta endast maha jälg. Reisimisest saadud elukogemus jätab aga jälje inimesesse. Bourdainis olid olemas kõiki tahud, mis iseloomustavad üht kogenud maailmarändurit. Bourdain on kirjeldanud reisimist kui imelist tundmatutes paikades tembeldamist, kuid on öelnud, et armastab ka lihtsalt kodus pesu pesemist.

Bourdain tunnistas ühes intervjuus, et talle meeldib olla ruumi kõige rumalam inimene. Samas paistis välja, et ta on motiveeritud innukalt õppima. «Võib-olla see ongi tarkus, kui tunnistad, et oled väike ja rumal, ning sul on veel palju areneda,» ütles Bourdain. Tema kõnnak oli enesekindel, kuid sõnadega lasi ta hiilata teistel. Ka meil tasuks Bourdaini sõnadest õppust võtta: rändame, jätame jälje, õpime.