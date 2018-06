Pooled Türgi kuurorte ummistavatest eestlastest on lapsed

Teatud kuupäevadel on Türgi puhkusereiside lennutäituvus juba praegu 100 protsenti, on näha mitme reisifirma kodulehtedelt. Kuna kõige rohkem müüakse just perereise, siis moodustavad lapsed kõigist hooaja puhkajatest tervelt 50 protsenti.

«Lende Eestist Türgi kuurortidesse korraldatakse küll aprillist novembrini, kuid nõudlus nende järgi on suurim just koolivaheaegadel,» märkis Kidy Touri partnerisuhete juht Hille Kibits. «Oleme märganud, et tänavu ostetakse palju kiiremini neid pakette, mis jäävad suvevaheaja perioodi, nii et mõni nädal enne reisi algust ei pruugi enam ühtegi vaba kohta antud lennule isegi alles olla.»

Selleks aastaks on umbes 60 protsenti eestlasi soetanud oma reisipaketi eelmüügist. Ligi 20 protsenti ostavad reisipaketi rohkem kui kuu aega enne väljalendu ning muidugi leidub ka neid, kes hakkavad reisipakette uurima umbes nädal või isegi vähem enne soovitavat väljalennukuupäeva.

«Koolilastega pered planeerivad tavaliselt oma reise pikemalt ette, kuna nad otsivad parimaid valikuid, mis vastaksid nende ootustele ja rahalistele võimalustele. Sageli minnakse puhkusele ka koos vanavanematega, mis tähendab, et perekond peab broneerima puhkuseks need kuupäevad, mis sobiksid kõigile. Tänaseks on puhkajad aru saanud, et kõige olulisem on reisi planeerimise juures valida hotell, mis pakuks huvitavaid tegevusi kõigile pereliikmetele,» ütles Kibits.

Kibits lisas veel, et eestlased ei otsi enam reisi planeerides kõige odavamat varianti, vaid asetavad rõhku just nimelt kvaliteedile, seda eriti juhul, kui nad reisivad lastega. Kvaliteet hõlmab nii toitlustust, lastele suunatud meelelahutustegevusi, hotelli asukohta jne. Seega on oluline, et reisikorraldaja või -agent oleks ka isiklikult näinud ja külastanud hotelli, mida ta kliendile soovitab. See võimaldab tal suunata tähelepanu ka kõigele sellele, mida kataloogist ja fotodel näha ei ole.